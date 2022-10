Hiver difficile en vue – Trois organisations alertent sur la surcharge des hôpitaux Des représentants du monde médical suisse appellent les autorités à améliorer les conditions de travail des soignants en raison du Covid.

Le système de santé risque de devoir faire face à une situation critique cet hiver, avertissent vendredi trois organisations. La Société Suisse de Médecine Intensive (SSMI), la FMH et la faîtière des hôpitaux H+ lancent un appel au monde politique.

Il est urgent de prendre des mesures à court terme pour améliorer les conditions de travail des équipes soignantes. L’objectif est de garantir les effectifs encore existants dans le domaine des soins et des médecins, affirment-elles dans un communiqué commun.



Selon elles, il faut s’attendre à une hausse des hospitalisations dues au Covid-19. Parallèlement, les hôpitaux sont confrontés à une importante pénurie de personnel, y compris dans le secteur des soins intensifs. À la mi-octobre, on comptait déjà 123 lits de soins intensifs certifiés qui n’étaient plus exploités dans 30 hôpitaux.

Appel à se faire vacciner

Les trois organisations demandent à la population de contribuer, par le respect des mesures d’hygiène – déjà connues -, à éviter autant que possible la surcharge des hôpitaux et des unités de soins intensifs dans les mois à venir.

La SSMI, la Fédération suisse des médecins (FMH) et H+ soulignent que la vaccination réduit le risque d’une maladie grave due au Covid-19, mais aussi à la grippe. En principe, toutes les personnes de plus de 16 ans doivent pouvoir se faire vacciner, en particulier les personnes particulièrement vulnérables et les professionnels de la santé.

