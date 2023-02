Avec un brin de mysticisme, on pourrait penser que la Terre, saturée de crises, a fini par se rebeller. Lundi, quand a commencé le compte des morts, on a vite compris, images à l’appui, que les séismes en Turquie et en Syrie étaient de proportions bibliques. Trois jours plus tard, on dénombre 16’000 morts, plus que le nombre de soldats ukrainiens tués au combat. Dans les deux cas, les chiffres sont hautement aléatoires. Une seule certitude, ils vont croître.

Une crise humanitaire, d’origine naturelle, s’est superposée à celles, nombreuses, qui déjà obèrent nos horizons. On sait aussi que l’émotion comme la solidarité ne dure que le temps de ces images d’une dramaturgie ultime alternant entre morts en masse sous des montagnes de décombres et miraculés sauvés au compte-gouttes. L’empathie dessine une courbe à pentes raides que l’on connaît bien. Elle est doublée d’un sentiment d’impuissance puis, en général, de résignation quand les familles ont fini de pleurer leurs morts. Dans un second temps, on suivra les répliques politiques de la catastrophe, celles de l’aide non acheminée ou détournée, de l’exploitation partisane du drame, du manque criant de mesures d’alerte et de moyens prévention tandis que les soutiers de l’humanitaire poursuivront, en silence, leur travail sur le terrain. Le scénario, tristement, est écrit.

«Ce choix divise le camp allié aux intérêts contradictoires.»

Sur le front de la guerre russo-ukrainienne, pas de fatalisme, ni de fatalité. La guerre est une affaire d’humains. Il en suffit d’un, Vladimir Poutine en l’occurrence, pour déclencher le séisme. L’arrêter paraît encore plus complexe que la tectonique des plaques. Dans ce conflit, l’Europe, voire l’occident, joue, ou pense jouer, son destin. C’est elle et les États-Unis qui déterminent l’issue de la guerre, et non l’Ukraine. La tournée en Europe de Volodymyr Zelensky en quête d’avions de combat en atteste sans la moindre ambiguïté. Kiev sans Berlin, Paris et Washington tombera sous le joug de Moscou, au plus tard lors de l’offensive de printemps en cours de préparation.

Jusqu’où aider l’Ukraine sans risquer une extension et une nucléarisation de la guerre? À partir de quand et sur quelles bases négocier avec les Russes sans renoncer aux valeurs fondamentales de la démocratie qui interdisent, sur le papier au moins, tout compromis sur la liberté d’un peuple? Trois options pour le camp occidental. 1. Suivre Zelensky et aligner les moyens nécessaires pour récupérer l’entier des conquêtes russes faites depuis 2014. 2. Négocier et abandonner les territoires ukrainiens occupés par Moscou lors de la guerre du Donbass. 3. Poursuivre cette espèce de guerre des tranchées en espérant une résolution par pourrissement du conflit.

Rien qu’en l’énonçant, on comprend bien que ce choix divise le camp allié aux intérêts contradictoires. Zelensky n’envisage d’autre choix que l’engagement de moyens massifs et une implication totale des alliés pour une victoire sans conditions. Une détermination respectable mais aussi une pure folie qui ne peut conduire qu’à l’escalade. Les alliés, souhaitons-le, ne le suivront pas. La négociation constitue la seule issue raisonnable. Mais dans ce monde fragmenté, privé de la relative stabilité que lui offraient les deux blocs de l’après-guerre, il faudra prendre en considération les positions de puissances tierces, la Chine et l’Inde par exemple, à défaut de les asseoir à la table. Comment faire converger cette vaste palette d’intérêts alors que les positions se radicalisent? Immense tour de force même pour les plus fins orfèvres de la négociation.

À vues humaines, l’option de l’épuisement du conflit par pourrissement risque de s’imposer, par défaut. L’histoire démontre que c’est un processus très, très lent.

