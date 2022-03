Réchauffement de la planète – Trois oeuvres d’entraide réclament plus de justice climatique Des ONG ont lancé mercredi une campagne demandant à la Suisse d’atteindre l’objectif «zéro émission nette de CO2» à l’horizon 2040 et non 2050.

Des manifestants pro climat manifestent à l’ouverture d’un procès visant des activistes du climat à Lausanne. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Action de Carême, Pain pour le prochain (EPER) et Etre Partenaires revendiquent plus de justice climatique. Leur Campagne œcuménique 2022 lance un appel pour que la Suisse atteigne l’objectif «zéro émission nette de CO2» à l’horizon 2040 déjà et non 2050.

Avec son slogan «Justice climatique, maintenant!» la campagne entend sensibiliser la population à la protection du climat, aux sources d’énergies alternatives et à la responsabilité individuelle. La notion de justice climatique est étroitement liée aux thématiques principales des trois organisations, notamment la défense des droits humains, la lutte contre la pauvreté et le droit à l’alimentation, écrivent-elles mercredi dans un communiqué.



«Cette situation est injuste»

«La crise climatique touche principalement les populations des pays du Sud alors qu’elles contribuent le moins au réchauffement de la planète. Cette situation est injuste. Alors que de nombreuses personnes n’ont pas accès à une énergie propre, les pays du Nord surconsomment de l’énergie, ce qui constitue l’une des principales causes de la crise climatique, source de famine et de pauvreté dans les pays du Sud», expliquent les trois ONG suisses.

Dans ce contexte, Action de Carême, l’EPER et Être partenaires prennent également position sur le plan politique en demandant au Parlement et au Conseil fédéral de procéder rapidement à la révision de la loi sur le CO2.

ATS

