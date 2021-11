Trafic illicite de biens culturels – La Suisse restitue trois objets antiques à la Syrie Saisies aux Ports Francs, confisquées et confiées au MAH, ces pièces archéologiques provenant de Palmyre ont été rendues à leur pays d’origine. Pascale Zimmermann Corpataux

Le Musée d’art et d’histoire a présenté en 2017 «Trafic illicite de biens culturels», montrant les neuf objets antiques saisis par le Ministère public, dont les deux reliefs sculptés rendus le 18 novembre à la Syrie (au premier plan à droite). STEEVE IUNCKER-GOMEZ

C’est une histoire qui finit bien. Comme les épilogues heureux sont rares lorsqu’il est question de trafic d’objets d’art, elle mérite d’être racontée. Dans le dépôt du Musée d’art et d’histoire (MAH), trois lourdes caisses ont changé de mains jeudi 18 novembre. À leur bord, des pièces antiques provenant de Palmyre: deux reliefs funéraires sculptés représentant un homme et une femme en calcaire et une tête de prêtre d’une grande valeur historique et esthétique, pillés sur le site on ne sait quand, par on ne sait qui.

Ces œuvres datant des IIe et IIIe siècles ap. J.-C. ont été remises par Béatrice Blandin, conservatrice des collections archéologiques au MAH, à l’ambassadeur de la République arabe syrienne et ont pris avec lui le chemin de la mission de la Syrie auprès de l’ONU à Genève. Retour donc dans leur patrie, presque sur la terre de leurs origines.