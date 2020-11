Les nouvelles sidérantes s’enchaînent à rythme soutenu, à croire que le monde est devenu un peu fou ces jours. Il y a la deuxième vague du Covid-19, bien sûr, qui bouleverse nos vies. Et la terreur islamiste en France. Mais il y a aussi trois hommes qui ont fait l'actualité ici et ailleurs. Des informations sans rapport si ce n’est qu’elles nous ont plongés dans la stupeur et que leurs acteurs ont causé, chacun à son échelle, des dégâts considérables.



1. On l’attendait depuis quasi deux ans. Privé de son département, Pierre Maudet a annoncé sa démission. C’était dans l’ordre des choses. Ce qui l’était moins, c’est qu’il a simultanément annoncé qu’il serait candidat à sa succession cela en même temps qu’est annoncé son procès. Configuration totalement inédite d’une descente aux enfers. L’entêtement fait homme. Le déni et un acharnement masochiste à vouloir se donner un destin. Existe-t-il un autre gouvernant qui aura pareillement entaché les institutions tout en prétendant les défendre? Qui aura privilégié les intérêts egotiques au détriment de l'intérêt public tout en s’enfermant dans le mensonge? Eh bien, oui. Voir point 3..