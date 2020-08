Transports – Trois-Lacs: navigation réduite dès le 31 août Les bateaux de la Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) ne circuleront plus les lundis et mardis en raison d’une baisse marquée de la fréquentation durant l’été.

Comme les passagers sont obligés de porter un masque, même sur le pont des bateaux, la LNM a subi une forte baisse de fréquentation (archives). KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Société de Navigation sur les Lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) va réduire son offre dès le 31 août, en raison d’une baisse marquée de la fréquentation durant l’été. Les bateaux ne circuleront plus les lundis et mardis.

«Depuis début juillet, la LNM enregistre un recul de la fréquentation de 25%. Alors que la forte présence de touristes suisses laissait présager de belles affluences, l’obligation du port du masque, y compris à l’extérieur des bateaux, a engendré une baisse massive de la fréquentation», a indiqué vendredi la compagnie.

Sur l’ensemble de la saison, la LNM s’attend à une baisse de 40%, soit 100’000 passagers. «La demande auprès des autorités fédérales de l’abolition de l’obligation du port du masque sur les ponts des bateaux n’ayant pas été entendue, la LNM se voit contrainte de réduire son offre dès le 31 août», a-t-elle expliqué.

L’horaire de haute saison est maintenu jusqu’au 27 septembre, mais la navigation sera suspendue les lundis et mardis. Le bateau à vapeur Neuchâtel naviguera durant cette période aux mêmes conditions.

ATS/NXP