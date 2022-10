Justice en France – Trois juges d’instruction réexaminent

le quadruple meurtre de Chevaline Le mystère du meurtre des membres d’une famille britannique d’origine irakienne et d’un cycliste savoyard est le premier dossier du nouveau pôle «cold cases» de Nanterre. Olivier Bot

Le parking où s’est déroulée la tuerie. LUCIEN FORTUNATI

La tuerie de Chevaline sera le premier dossier traité par le nouveau pôle «cold cases» du tribunal de Nanterre, rapporte la radio France Bleue Pays de Savoie. Trois juges d’instruction, Sabine Khéris, Nathalie Turquey et Emmanuelle Ducos, vont se consacrer à temps plein à cette affaire qui reste un mystère, dix ans après les faits. Une famille britannique – un homme, deux femmes – et un cycliste avaient été tués sur une route forestière au-dessus du lac d’Annecy, le 5 septembre 2012.

Saad al-Hilli, 50 ans, son épouse de 47 ans et sa belle-mère, 74 ans, avaient été retrouvés morts dans la voiture familiale stationnée sur un parking. Les deux filles de cette famille avaient échappé au massacre, la première étant grièvement blessée, l’autre sortant miraculeusement indemne, cachée entre les jambes de sa mère, après le déroulement de cette tragédie. Un cycliste de la région, Sylvain Mollier, 45 ans, avait également été abattu. De nombreuses pistes ont été échafaudées et explorées par les enquêteurs. En vain. Le mobile du crime reste pour l’heure inconnu.

Le dossier de ce quadruple meurtre non élucidé avait été transféré en septembre au nouveau pôle «cold cases», créé pour dédier plus de moyens judiciaires à des dossiers non résolus. «Depuis sa création en mars, le pôle dédié aux «cold cases» a ouvert 37 enquêtes, dont 35 confiées à des juges d’instruction», précise la radio régionale française du réseau de Radio France.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.