Sous le sapin – se divertir – Trois jeux de société à jouer en famille

Helvetic propose un jeu où l’on recherche l’origine d’une maladie. Un air de déjà vu? DR

Qui trouvera l’antidote en premier?

Save Patient Zero Le Français Patrick Martinez avait vraiment une longueur d’avance lorsqu’il a imaginé son jeu de société Save Patient Zero en 2019. Le pitch: une nouvelle maladie a été identifiée, tout comme le tout premier patient. Les laboratoires pharmaceutiques sont dans les starting-blocks pour trouver l’antidote le plus rapidement possible. Un air de déjà-vu, non? Les joueurs doivent ainsi se glisser dans la peau de ces scientifiques. Ce jeu de déduction est à la fois semi-coopératif et très interactif. Donc plus on est nombreux (jusqu’à 7 joueurs), plus la recherche devient amusante et les échanges animés.

Si les règles paraissent compliquées au départ, une fois lancé, on s’immerge rapidement dans tous les outils à disposition (sous forme de cartes principalement). Une personne endosse le rôle de maître du jeu qui s’appelle Saavy, une sorte d’intelligence artificielle. Elle guide et aide les deux équipes de laboratoires dans leurs déductions. Chacune a face à elle 25 molécules. À tour de rôle, les joueurs de deux camps ont recours à différents outils pour les aider à identifier les trois molécules miracles qui, ensemble, formeront l’antidote. La stratégie à établir est de savoir dans quel ordre les utiliser pour être le plus rapide. On peut augmenter ou diminuer le nombre de ces outils selon le niveau des participants, ce qui est bien utile pour les débutants. Save Patient Zero est recommandé à partir de 10 ans. RMO

Jeu de pistes musical à l’Opéra de Paris

Un fantôme à l’Opéra Plus de cent dix ans après sa publication, «Le fantôme de l’Opéra» de Gaston Leroux continue de fasciner. Le roman, dont le personnage principal est en réalité l’Opéra Garnier, a tout pour faire palpiter les mélomanes: une histoire d’amour entre Christine, cantatrice brillante, et Raoul, un fougueux aristocrate enfin un mystérieux musicien défiguré qui hante le vaste bâtiment, emprisonne la jeune héroïne dans sa demeure du lac souterrain. Pour son deuxième coffret de jeu collaboratif, après «Le Grand Jeu du Carnaval des Animaux» l’an dernier, la violoniste Isabelle Meyer invite les enfants dès 8 ans à pénétrer les coulisses de l’Opéra pour sauver Christine des griffes du Fantôme. Être accompagné d’adultes est préférable pour ne pas se perdre dans ce mélange de Trivial Pursuit et de Jeu de l’oie.

Après avoir assemblé les pièces du grand puzzle qui représente l’Opéra en coupe et ses étranges souterrains, le pion emmène l’équipe sur des cases à énigmes. Si on trouve la bonne réponse, on peut retourner les pièces qui finiront par remplacer la grotte par la salle de bal où Christine et Raoul dansent leur victoire. Si toutes les pièces du puzzle n’ont pas été retournées avant d’arriver au bout du parcours, c’est le Fantôme qui gagne. Des questions de culture générale explorent différents univers: les couples mythiques à travers l’histoire, tout savoir sur l’Opéra Garnier (le lac souterrain existe vraiment!) et, grâce à un lien vers la plateforme d’Isabelle Meyer, dix-huit plages musicales enregistrées par la Lausannoise et ses musiciens servent d’indices ou de support aux énigmes. On y entendra des paraphrases d’airs célèbres («Carmen», «Faust», «Roméo et Juliette», «Orphée»), le «Trille du diable» de Tartini, la «Danse macabre de Saint-Saëns», l’envoûtant «Poème» de Chausson, et même du Bach. MCH

En route pour gravir un 8000 au chaud

K3 Avant de rêver d’arriver physiquement au sommet du K3 ou Broad Peak – sommet culminant à 8051 mètres d’altitude entre la Chine et le Pakistan, et réputé être l’un des plus difficiles à escalader – les alpinistes en devenir auront de quoi s’entraîner au chaud et au sec avec le nouveau jeu en bois d’Helvetic. D’apparence minimaliste, il est composé uniquement d’un joli sac en tissu contenant une cinquantaine de pièces hexagonales en bois colorées, donc pratique à emporter avec soi en vacances. Le défi à relever est de réussir son ascension, mais surtout de bien la planifier. Car K3 est un vrai jeu d’anticipation recommandé à partir de 8 ans. On s’en rend vraiment compte après quelques parties et un peu d’entraînement.

On commence par préparer le camp de base commun à tous les joueurs en alignant neuf pièces de couleurs différentes. Chacun construit ensuite sa propre pyramide avec plus ou moins de pions selon le nombre de participants (de deux à quatre). C’est là qu’il y piochera ses pièces hexagonales, qu’il déposera selon certaines règles sur la base commune. Associer les couleurs, utiliser des jokers, bloquer l’adversaire sont autant d’options à disposition pour réussir à être le dernier en course dans la construction de cette montagne-pyramide. Son auteur, Philippe Proux, est un médecin fraîchement retraité et habitué à inventer des jeux abstraits et de stratégie. Il a également imaginé un mode collaboratif où les joueurs unissent leur cerveau pour élaborer ensemble la plus haute ascension possible. RMO

