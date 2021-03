Moudon – Trois jeunes interpellés pour des vols de motocross La police vaudoise a arrêté le 24 février dernier trois personnes qui ont violé les règles de la circulation avec des engins volés à Moudon.

Les policiers ont retrouvé plusieurs motos abandonnées à terre et l’enquête a montré que les engins avaient été volés quelques jours auparavant à Moudon. KEYSTONE

Trois jeunes hommes âgés de 18 ans ont été interpellés pour vols de motocross et violations des règles de la circulation routière à Moudon le 24 février dernier, indique un communiqué de la police vaudoise.



Les forces de l’ordre ont été appelées pour intervenir auprès de trois personnes qui circulaient, sans casque, entre Moudon et Sottens sur des motocross dépourvus de plaque d’immatriculation. Sur place, les policiers ont retrouvé plusieurs motos abandonnées à terre et l’enquête a montré que les engins avaient été volés quelques jours auparavant à Moudon.

Il s’est rendu le lendemain

Deux des conducteurs, un ressortissant français et un ressortissant espagnol, ont été repérés à proximité, cheminant à pied sur la route principale. Le troisième suspect, un ressortissant portugais de 18 ans, s’est rendu lui-même le lendemain au poste de police.

Les motocross, volés entre le 22 et le 23 février 2021 en deux épisodes distincts, ont été restitués à leur propriétaire.

Le Procureur du Ministère public (Strada) a demandé le placement en détention des trois suspects. Une enquête est ouverte et confiée aux collaborateurs du poste de gendarmerie de Moudon avec l’appui d’inspecteurs de la police de sûreté.

