Projet sur la Côte vaudoise – Trois institutions culturelles s’unissent pour reconquérir le public Le Casino Théâtre de Rolle, le Théâtre de Grand-Champ à Gland et l’Usine à Gaz de Nyon lancent le projet «Côte à Côte» afin de redonner au public le goût de la sortie au spectacle après 18 mois de pandémie.

L’Usine à Gaz de Nyon participe au projet «Côte à Côte». KEYSTONE/Martin Ruetschi

Sur la Côte vaudoise, le Casino Théâtre de Rolle, le Théâtre de Grand-Champ à Gland et l’Usine à Gaz de Nyon ont décidé de s’associer pour reconquérir le public après 18 mois de pandémie. Ces trois institutions culturelles mutualisent en effet leurs forces et lancent le projet «Côte à Côte». Objectif: redonner au public le goût et la curiosité de la sortie au spectacle.

«S’appuyant sur la richesse et la diversité de leurs offres culturelles, les trois scènes composent un programme régional en douze étapes invitant le public de la Côte à naviguer d’un théâtre à l’autre», ont indiqué les trois lieux culturels dans un communiqué. Les douze spectacles, quatre dans chacun des établissements, seront étalés de septembre 2021 à mai 2022.

Carte gratuite pour les premiers inscrits

Une carte découverte commune, disponible uniquement en 100 exemplaires, est remise gratuitement aux 100 premiers inscrits. La carte «Côte à Côte» offre des avantages tarifaires et permet de créer une communauté de spectateurs bénéficiant d’animations et d’un programme de médiation spécifiquement dédié, précisent-ils.

Ce projet est soutenu par l’Office fédéral de la culture et par le Canton de Vaud dans le cadre des projets de transformation de l’ordonnance Covid-19.

ATS

