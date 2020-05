Justice – Trois inspecteurs de police suspendus Une enquête porte sur les liens entre un entrepreneur du sexe et des policiers genevois. Fedele Mendicino

La police des polices enquête depuis plusieurs mois. Laurent Guiraud

Le conseiller d’Etat Mauro Poggia, responsable du Département de la sécurité, a suspendu trois inspecteurs. Cette décision, révélée par la RTS, est en lien avec une enquête pénale ouverte il y a un an après l’arrestation d’un entrepreneur du sexe.

L’analyse du téléphone portable de ce patron actif dans le milieu de la nuit aux Pâquis avait révélé de contacts avec des policiers. Depuis des mois, la police des polices (IGS) mène l’enquête.

Plusieurs dossiers ont été transmis au procureur général Olivier Jornot. D’après la RTS, ce dernier a ouvert une instruction pénale à l’encontre des trois inspecteurs, soupçonnés d’avoir été trop proches de l’entrepreneur du sexe qui est lui aussi sous enquête pénale et qui a été placé en détention provisoire pendant plusieurs mois.

Le conseiller d’Etat confirme à la RTS la suspension avec traitement des inspecteurs: «Les éléments résultant de l’enquête pénale dont j’ai été autorisé à prendre connaissance par le ministère public, indépendamment de la question de savoir s’ils ont également une connotation pénale, s’ils devaient se confirmer, sont de nature à rompre définitivement le rapport de confiance qui doit exister entre l’Etat et ses collaborateurs, de surcroît lorsque ces collaborateurs sont fonctionnaires de police. En l’état actuel, et avant audition des intéressés, le traitement est maintenu, afin de ne pas préjuger de la décision qui sera prise. Par contre, au vu des éléments portés à ma connaissance, je ne conçois pas de prendre le risque que ces personnes puissent poursuivre leur activité.»