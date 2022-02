Course effrénée à Vallorbe – Trois individus suspects ont été interpellés Une voiture avec quatre personnes à son bord a pris la fuite dimanche lors d’un contrôle de police. L’un des fuyards n’est toujours pas localisé.

Lors de cette interpellation, un gendarme a notamment fait usage de son arme en tirant dans un pneu de la voiture des fuyards (photo prétexte). KEYSTONE

La police vaudoise a dû sortir les grands moyens dimanche à Vallorbe pour arrêter trois individus suspects qui tentaient de s’enfuir. Un gendarme a notamment fait usage de son arme en tirant dans un pneu de la voiture des fuyards.

Malgré ce tir et le déploiement d’une herse, la voiture a poursuivi sa course avec les quatre pneus crevés. Le conducteur s’est finalement arrêté après avoir percuté le véhicule d’une patrouille de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), qui s’était lancée à sa poursuite, indique mardi la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Les quatre occupants de la voiture ont alors pris la fuite à pied. Trois d’entre eux, des ressortissants sud-américains de passage en Suisse, ont pu être arrêtés et placés en détention provisoire. Le quatrième n’a pas encore pu être localisé.

Susception de cambriolage

Une enquête a été ouverte à l’encontre les personnes interpellées, suspectées d’avoir commis des cambriolages.

Cette intervention, qui n’a pas fait de blessé, a nécessité la présence de plusieurs patrouilles de police, de la brigade canine, d’un hélicoptère Heli-Jorat et d’inspecteurs de la police de sûreté.



ATS

