Genève – Trois incendies dans la matinée de dimanche Les pompiers du SIS sont intervenus à Confignon, Russin et Meyrin en moins de deux heures. Les sinistres n’ont fait aucun blessé. Luca Di Stefano

Les pompiers ont commencé la série d’interventions dans une cave de Confignon. © Incendie Secours Genève

On appelle cela la loi des séries. Alors qu’ils se préparaient au changement de garde, les pompiers du SIS ont été appelés sur trois incendies en deux heures dimanche matin.

Premier feu à 6h14. L’incendie s’est déclaré dans les caves de la rue Edouard-Vallet. «Le feu a été rapidement maîtrisé. Puis les caves ont été ventilées», indique Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS).

Vingt minutes plus tard, l’appel provient du village de Russin, dans le Mandement. Là, c’est un balcon qui s’est embrasé et le travail des pompiers a été grandement facilité par l’intervention rapide d’un voisin. «Il a bien réagi en utilisant un extincteur et un jet de jardin», poursuit Nicolas Millot.

Enfin, l’alarme du troisième sinistre a été donnée à 8 h 25 quand les pompiers étaient appelés dans quartier de la Golette, à Meyrin, pour un feu d’appartement. «Le dégagement de fumée était très important à l’intérieur et à l’extérieur. Les habitants ont pu fuir au bon moment», informe l’officier de communication du SIS. Indemne, la famille n’a toutefois pas pu regagner son logement. Elle a été relogée dans un hôtel.

Ces trois sinistres ont chacun mobilisé une quinzaine d’hommes et cinq véhicules. Dans les trois cas, les pompiers des communes concernées sont venus prêter main-forte aux pompiers professionnels.