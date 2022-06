Affaire immobilière au Grand-Lancy – Trois hommes condamnés et un avocat blanchi dans l’affaire des promoteurs Les juges fédéraux confirment les sanctions et l’acquittement prononcé l’an dernier dans le dossier du procès truqué. Fedele Mendicino DÉVELOPPEMENT SUIT

Les protagonistes de cette affaire lors de leur premier procès en 2020. PATRICK TONDEUX

Un des volets de l’affaire dite des promoteurs qui a défrayé la chronique depuis 2013 et dont la «Tribune de Genève» s’est largement fait l’écho est définitivement tranché. Dans un arrêt du Tribunal fédéral (TF) datant du 7 juin, que nous avons pu consulter, trois personnes sont condamnées: un promoteur immobilier, un architecte et un ingénieur. Mais le quatrième, un avocat, a été acquitté. Ce pan de l’affaire concerne la vente d’une propriété au Grand-Lancy. Les protagonistes avaient, dans un premier temps, tous été reconnus coupables en 2020 pour avoir truqué un procès et trompé la justice civile.

Le Tribunal de police leur avait infligé des peines s’échelonnant entre 24 et 7 mois de prison avec sursis. En mai 2021, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) avait allégé les sanctions. Le promoteur reconnu coupable d’escroquerie et de blanchiment a écopé de 21 mois de prison avec sursis. L’architecte a vu ses 15 mois de prison se réduire à une peine pécuniaire de 360 jours-amendes à 400 fr. le jour (avec sursis) pour complicité d’escroquerie et faux témoignage aggravé. L’ingénieur enfin a été reconnu coupable de faux témoignage aggravé. Et l’avocat a été acquitté. Des décisions que le TF confirme aujourd’hui.

La colère du promoteur

Ce pan de l’affaire des promoteurs portait sur la vente d’une parcelle au Grand-Lancy. En 2009, l’un des promoteurs signe une convention avec les propriétaires en vue d’acheter leur terrain pour 1,8 million de francs. Le projet est d’y construire quatre villas. Dans la transaction, il est prévu que la propriétaire reçoive un appartement au sein d’un autre projet en construction. Mais deux ans plus tard, la famille propriétaire de la parcelle affirme qu’elle n’a pas obtenu l’appartement promis et annonce qu’elle se retire de la transaction, ce qui provoque la colère du promoteur.

Ce dernier décide alors de contre-attaquer devant la justice civile. Il demande à tous ses sous-traitants de présenter aux juges les factures des travaux déjà engagés en vue de la construction des villas au Grand-Lancy. Selon son calcul, le dommage atteint 700’000 francs. Devant la justice civile, il n’obtiendra pas un tel montant, mais tout de même 300’000 francs.

Tout aurait pu s’arrêter là. Mais au même moment, l’affaire des appartements à Chancy et Onex explose dans la «Tribune de Genève». Elle donne lieu à une vaste enquête du Ministère public, qui conduira les deux promoteurs à passer plusieurs jours en détention provisoire. Les victimes sont au nombre de 188 pour des montants perdus à hauteur de 27 millions de francs. Chacun d’entre eux avait donné une somme importante pour réserver des appartements sur plan ou en construction.

Très attendu, le méga procès a eu lieu l’automne dernier au Palladium (et a donné lieu à la condamnation des deux promoteurs). C’est dans le cadre de cette vaste enquête sur les dérives immobilières de ces hommes que le Ministère public a mis au jour d’autres faits portant, eux, sur l’affaire du Grand-Lancy.

Les contrats présentés à la justice civile auraient été gonflés, selon le Parquet, qui poursuit alors l’un des promoteurs, mais également son architecte, son avocat, son ingénieur, pour avoir produit des fausses factures et réussi à tromper la justice civile à leur profit. C’est donc sur ce volet que le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation de trois des protagonistes et l’acquittement de l’avocat.

Développement suit.





Fedele Mendicino est journaliste à la rubrique genevoise depuis 19 ans. Il couvre en particulier les faits divers et l'actualité judiciaire. Plus d'infos @MendicinoF

