Bataille acharnée contre le feu – Trois hélicoptères suisses vont prêter main-forte à Athènes Des hélicoptères Super Puma et quarante membres de l’armée suisses ont pris la route samedi pour la Grèce, confrontée à un incendie sans précédent.

Les premières opérations de lutte contre les incendies débuteront dimanche avec les hélicoptères Super Puma, ici lors d’un exercice de l’armée. AFP

Trois hélicoptères de l’armée suisse ont décollé samedi matin depuis l’aérodrome de Locarno au Tessin pour aider la Grèce à lutter contre les incendies qui touchent le pays depuis plusieurs jours. La Suisse répond à l’appel lancé par les autorités grecques.

Les hélicoptères Super Puma et un total de 40 membres du personnel de l’armée sont partis à destination d’Athènes. Les premières opérations de lutte contre les incendies débuteront dimanche, a annoncé vendredi le Département fédéral de la défense.

Une dizaine de localités évacuées

Vendredi après-midi, une équipe d’intervention rapide est partie pour la Grèce à bord d’un avion des Forces aériennes suisses. Elle est composée de membres du Corps suisse d’aide humanitaire, rattaché au Département fédéral des affaires étrangères, de spécialistes de la lutte contre les incendies de la Formation d’application génie/sauvetage/NBC de l’armée et d’une équipe avancée des Forces aériennes.

Depuis plusieurs jours, la Grèce fait face à des incendies sans précédent. Au nord d’Athènes, le violent sinistre continue samedi d’avancer avec vigueur vers l’est et le lac de Marathon, la plus grosse réserve d’eau de la capitale, après avoir provoqué l’évacuation d’une dizaine de localités. Ses fumées épaisses et son odeur âcre se sont à nouveau répandues sur la capitale dans la nuit, alors que des vents forts sont prévus dans la journée.

ATS

