Place financière – Trois grands noms de la banque familiale s’unissent Les familles Lombard, Landolt et Oddo se regroupent pour fonder un nouveau groupe dont le siège pourrait être à Lausanne. Philippe Rodrik

de gaude à droite: Pierre Landolt (actionnaire et administrateur de Landolt & Cie SA), Philippe Oddo (Associé-gérant de ODDO BHF), Thierry Lombard (actionnaire et administrateur de Landolt & Cie SA)

Une pandémie de coronavirus, des frontières fermées, les difficultés à voyager et à se rencontrer. Rien de tout cela ne paraît propice au goût d’entreprendre. Une ambition bancaire vient pourtant de surgir dans ce contexte. Trois champions de la banque familiale (établissement contrôlé par des personnes unies par des liens de parenté), Thierry Lombard, Pierre Landolt et Philippe Oddo, deux Romands et un Français, unissent leurs forces pour constituer «le premier groupe financier indépendant en Europe, doté d’un fort ancrage local dans trois pays»: telle est l’issue escomptée de la fusion d’Oddo BHF Schweiz, filiale zurichoise du groupe franco-allemand Oddo BHF et de la banque privée vaudoise Landolt & Cie SA.