Jeu à mystères et souper fin – Trois Genevois inventent

une escape-box gourmande «La Dame aux As», c’est un nouveau concept culino-ludique made in Genf. Devinettes, mécanismes et mets du terroir. Jérôme Estebe

Plats du terroir et énigmes en boîte. DR

Imaginez un jeu d’escape room tout entier concentré dans une boîte. Une cascade d’énigmes et de mécanismes secrets à découvrir dans votre salon, entre un apéro gourmand et un souper fin. Voilà le concept de «La Dame aux As», nouveau concept culino-ludique de la jeune entreprise genevoise «Indissociable», qui combine remue-méninges et ripaille.

Ce sont trois jeunes autochtones qui nous ont mitonné cette affaire-là. «Normalement dans une escape room, vous devez sortir d’une pièce en répondant à des devinettes», raconte Elio Sottas, l’un des créateurs. «Nous, on a imaginé la même chose, mais avec une boîte de 80 sur 60 cm.»