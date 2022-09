LAURENT GUIRAUD

Genève, 1er septembre

Comment ne pas bondir face à l’agitprop de l’association se voulant représentative des habitants du quartier des Eaux-Vives qui se réjouit dans la «Tribune» de ce jour du bilan de la pire opération d’aménagement vécue à Genève depuis longtemps, dans le quartier de Montchoisy?

Deux fois trois jours de rabotteuse-fraiseuse à béton stridentes pour modifier le marquage au sol. Installation de poteaux en métal enfoncés dans le bitume pour couper 80 mètres de circulation bidirectionnelle au nom de la création d’un espace de vie.

Résultat: trois fois plus de bouchons et de pollution qu’en temps normal. Enfin panneaux luxueux pour vanter la brillance de ce projet aberrant, même provisoire, mais dont on comprend bien que ces promoteurs rêvent de l’imposer définitivement.

Cette «expérience» , dont le coût est estimé à au moins 180’000 fr., a eu moins le mérite de nous avoir démontré qu’elle est totalement ratée, qu’elle entrave encore plus la circulation et le bien-être des riverains, des commerçants et des visiteurs, lesquels jouissent encore justement de ce quartier pour son animation, sa bonne ambiance et sa vie.

Les sectaristes de l’antibagnole et de la prétendue mobilité douce me font souvent penser à ces résidents secondaires des Alpes vaudoises qui avaient déposé une plainte, à l’époque, contre les sonnailles de vaches parce que ça faisait trop de bruit! Qui s’est établi un jour aux Eaux-Vives, à la Jonction ou au Pont-d’Arve peut difficilement prétendre qu’il en ignorait les nuisances sonores. Les nouveaux quartiers périphériques ou la campagne les attendent à bras ouverts. Vivre en ville, c’est aussi un choix. Pas une condamnation.

Nous, on aime les Eaux-Vives précisément parce que la circulation, tout mode confondu, y distille de la vie et de la liberté.

Tous mes amis, mes connaissances habitants du quartier, même les piétons et les cyclistes, me rejoignent sur ce constat.

Mais je n’oublie pas non plus les autres qui viennent de loin, de la Rive droite, du sud du canton et même de France voisine (!) qui adorent aussi ce quartier précisément parce qu’il est resté mixte et populaire. Ceux-ci bientôt n’y viendront plus si on les en empêche en en faisant une zone cloisonnée réservée aux néobobos.

Nicolas Burgy

