Suisse – Trois fois plus d’accidents à trottinette qu’il y a 10 ans Le TCS a indiqué que le nombre d’accidents à trottinette (non électriques) est passé de 41 à 150 entre 2010 et 2019, ce qui représente une progression de 266%.

Le TCS rappelle que les trottinettes traditionnelles sont autorisées à circuler uniquement sur le côté droit des trottoirs et autres chaussées réservées aux piétons, ainsi que dans les zones piétonnes. KEYSTONE

En dix ans, le nombre d’accidents et de blessés impliquant au moins une trottinette traditionnelle a plus que triplé. Selon le TCS, il est important d’être visible et bien équipé ainsi que de respecter les règles de la circulation routière.

Le nombre d’accidents à trottinette (excluant les trottinettes électriques) est passé de 41 à 150 entre 2010 et 2019, ce qui représente une progression de 266%, a indiqué le TCS mercredi dans un communiqué. Cette hausse est due au succès grandissant depuis quelques années des trottinettes, prisées entre autres des écoliers et des pendulaires qui se déplacent sur de courts trajets.

Le nombre de blessés augmente quasi proportionnellement par rapport à la croissance du nombre d’accidents, d’après le TCS. Il y avait 146 victimes en 2019, contre 43 en 2010, soit une progression de presque 240%. En dix ans, le nombre de blessés légers est passé de 34 à 115 et celui des blessés graves a augmenté de 9 à 30. Il y a eu un décès en 2019.

Au total, sur dix ans, 926 accidents à trottinette ont été recensés sur les routes suisses. Ils ont impliqué 1916 personnes, fait 877 blessés (675 légers et 202 graves) et coûté la vie à neuf personnes, écrit le TCS.

Vêtements réfléchissants

Dans sa campagne «Made Visible», l’organisation relève notamment l’importance de porter des vêtements réfléchissants. Elle recommande aussi de porter des genouillères, des coudières, des protège-poignets et un casque.

Enfin, le TCS rappelle que les trottinettes traditionnelles sont autorisées à circuler uniquement sur le côté droit des trottoirs et autres chaussées réservées aux piétons, ainsi que dans les zones piétonnes. La vitesse du pas doit être respectée et les piétons ont en tout temps la priorité.

ATS/NXP