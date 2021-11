Cinéma – Trois films inédits à découvrir d’urgence «Bergman Island», «Onoda» et «Guermantes», trois grands films de 2021, sont à l’affiche au Grütli. Largement conseillés. Pascal Gavillet

La troupe de «Guermantes» dans le film de Christophe Honoré. Jean-Louis Fernandez

On ne sait trop pourquoi, certains films tardent à sortir et parfois ne parviennent même pas jusqu’à nos écrans. C’est le cas de trois longs métrages français remarquables et remarqués, qui heureusement sont désormais visibles aux cinémas du Grütli jusqu’à la fin du mois. Soit «Bergman Island» de Mia Hansen-Love, «Onoda» d’Arthur Harari et «Guermantes» de Christophe Honoré. Les deux premiers font partie des révélations de la cuvée cannoise 2021.

«Bergman Island» de Mia Hansen-Love

Dans «Bergman Island», la Française Mia Hansen-Love recompose une géographie de l’intime en confrontant un couple de cinéastes aux réminiscences de l’œuvre bergmanienne (le film se déroule à Faro, île et fief du maître suédois), tout en travaillant sur la frontière parfois imperceptible entre le réel et l’imaginaire. C’est très beau, un rien poseur et authentiquement émouvant.

«Onoda» d’Arthur Harari

Yuya Endo dans «Onoda», prodigieux. Bathysphère

À l’opposé, Arthur Harari s’interroge sur la folie et les mécanismes de la peur dans «Onoda», hallucinante odyssée d’un soldat japonais qui ignore que la guerre du Pacifique est terminée et va y rester 10’000 nuits avant d’en sortir. L’absurdité se fait rigueur et la guerre devient un motif abstrait dans un récit d’une précision admirable, très en phase avec la réalité d’un monde dont on ignore tout. Pour le français Arthur Harari, révélé par un premier long métrage, «Diamant noir» en 2016, c’est la confirmation d’une nécessité dans le cinéma français.

«Guermantes» de Christophe Honoré

Enfin, Christophe Honoré s’empare de son vécu pour mieux le diffracter. «Guermantes», c’est l’histoire d’une pièce tirée de Proust que répète une troupe de la Comédie-Française. Mais lorsqu’elle apprend que le spectacle est définitivement annulé en raison du Covid, elle décide de continuer à le répéter. Et Christophe Honoré filme ses répétitions ainsi que tout ce qui se déroule à côté. Cette fiction en forme de happening emporte rapidement l’adhésion, même si l’entre-soi qu’il suggère demande à être dépassé. Résultat aussi déroutant que troublant. Les trois films méritent en tout cas largement le détour.

Le couple fantasmé de «Bergman Island». Les Films du Losange

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.