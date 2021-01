Plateforme romande – Trois femmes vont démystifier

la psychologie du sport Un trio de spécialistes de la santé mentale met en place un site et une hotline anonyme et gratuite destinés aux athlètes, à leurs proches, aux clubs, aux entraîneurs ainsi qu’aux fédérations. Pierre-Alain Schlosser

Les psychologues Laurence Chappuis, Melanie Hindi et Maayke van der Pluijm, lancent une hotline gratuite destinée aux sportifs, clubs, entraîneurs et parents de sportifs. Vanessa Cardoso

Dès ce lundi 4 janvier, une hotline répond à toutes les questions liées à la santé mentale des sportives et sportifs romands. Totalement gratuite et anonyme, cette initiative inédite en Suisse a pour but de démystifier le milieu de la psychologie sportive et de la rendre plus accessible.

«La démarche s’adresse à toute personne pratiquant une activité sportive ou ayant des questions sur la psychologie du sport, explique Laurence Chappuis, psychologue du sport, préparatrice mentale et psychothérapeute. Et ce, quel que soit le niveau de l’athlète. Les gens peuvent aborder les questions de confiance en soi, de motivation, de concentration, de l’attention. Cela peut aussi toucher les sujets sur l’addiction au sport, les troubles alimentaires, la dépression, le burn-out sportif, ou tout autre malaise.»