Classement des plus grandes fortunes – Trois familles à Genève parmi les plus riches de Suisse Le magazine Bilan publie l’édition 2021 des 300 plus grandes fortunes du pays. Plusieurs familles résidant dans la Cité de Calvin figurent dans le top 10.

Le russo-finlandais-arménien Guennadi Timtchenko, qui a élu domicile à Genève, se trouve à la 5e place du classement avec une fortune évaluée à 21 milliards de francs. AFP/MAXIM SHEMETOV

Quatre familles résidant en Suisse romande, dont trois à Genève, figurent au rang des dix plus grandes fortunes de Suisse. Selon le magazine Bilan, la fortune des personnes les plus riches du pays a plus que doublé depuis la crise financière de 2008.

Selon l’édition 2021 du classement des 300 plus grandes fortunes du pays établi par le magazine Bilan et publiée vendredi, la Suisse ne compte pas moins de 20’000 personnes dont le patrimoine dépasse les 10 millions de francs.

Les familles Hoffmann-Oeri-Duschmalé, qui contrôlent le géant pharmaceutique Roche, restent en tête de classement des plus grandes fortunes de Suisse, avec un patrimoine qui se situe entre 34 et 35 milliards de francs. Klaus-Michael Kühne, le président d’honneur et propriétaire majoritaire du groupe de logistique et de transport Kühne+Nagel, est en deuxième position, avec 29 à 30 milliards de francs.

Également à la deuxième place, ex aequo avec Klaus-Michael Kühne, se trouve le français Gérard Wertheimer, domicilié à Genève. Propriétaire avec son frère Alain du groupe de mode et de luxe Chanel, sa fortune est estimée à 29-30 milliards de francs, en progression de 4-5 milliards.

Fortune stable pour la famille Safra

Il est suivi par la famille Safra, domiciliée aussi bien à Genève qu’au Brésil et qui est active dans les domaines bancaire, immobilier et agroalimentaire. Leur fortune est stable, à 22-23 milliards de francs.

Au 5e rang on trouve encore une personne ayant élu domicile à Genève, avec le russo-finlandais-arménien Guennadi Timtchenko, le fondateur de Gunvor, dans le courtage pétrolier, et propriétaire de Volga Group, dans l’énergie, l’infrastructure et le transport. Sa fortune est évaluée à 21 milliards de francs.

Quant à Alicher Ousmanov, un homme d’affaires russe d’origine ouzbèke, qui se classe 10e et qui habite dans le canton de Vaud, il a fait fortune dans la banque et les investissements. Ses avoirs atteignent entre 15 et 16 milliards de francs.

Grande chute pour la famille de Rothschild

Parmi les plus fortes hausses de patrimoine on trouve l’entrepreneur genevois résidant à Dubaï Guillaume Pousaz, avec sa société checkout.com, dans le domaine des cryptomonnaies. Sa fortune a bondi de 7 milliards de francs, en 2020, à 11 milliards actuellement.

À l’opposé et toujours à Genève, la famille de Rothschild compte parmi celles qui ont accusé les chutes les plus vigoureuses de leur fortune, celle-ci ayant fondu d’un milliard sur un an, à 2 milliards de francs.

Abo Stratégie bancaire «Non, la banque Edmond de Rothschild n’est pas à vendre» Abo Après la mort du baron Benjamin Mystères et embûches pour la succession chez les Rothschild Au niveau des personnalités qui ont fait leur entrée dans le palmarès 2021 on trouve la famille Akmetov, habitant la Cité de Calvin. Elle est à la tête du plus grand conglomérat ukrainien dans le secteur de la métallurgie et de l’énergie et sa fortune s’inscrit à 6 milliards de francs.

Dans le même registre des nouveaux venus romands, il y la famille Fabri et il y a aussi Jérôme Félicité. La première, dans les cantons de Vaud et Fribourg, détient une fortune avoisinant les 400 millions de francs, avec des activités dans l’agriculture et la banque. Le second, qui est genevois, est le copropriétaire du groupe Gerofinance dans le domaine immobilier, avec une fortune proche de 200 millions de francs.

Notons aussi que les trois fondateurs de la marque chaussure de sport On, qui ont réussi une entrée en Bourse fracassante aux États-Unis et qui sont alliés à Roger Federer, ont encaissé plus d’un demi-milliard chacun.

ATS

