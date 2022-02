Vente en ligne – Trois fadas de vins naturels célèbrent les purs jus avec CANONS! Un jeune trio d’entrepreneurs vaudois vient de lancer un site d’e-commerce afin de faire mieux connaître les vignerons natures en Suisse. Irène Languin

La fine équipe au moment où a débuté l’aventure de CANONS! Nicolas, Aurélien et Vincent.

CATARINA HENRIQUES

Des raisins et c’est tout. Voilà la définition la plus simple qu’on peut donner du vin naturel. Bios, les raisins, va sans dire. Qui fermentent spontanément et dont le moût n’a subi aucune manipulation chimique ni connu aucun additif, à l’exception d’un ajout éventuel et parcimonieux de soufre. Le pinard comme on le fait depuis 8000 ans, en somme, jusqu’à ce que l’œnologie moderne ne dégaine ses gros pulvérisateurs et ses poudres industrielles.