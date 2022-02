Grand-Saconnex – Trois élus UDC ont escroqué leur parti et produit de faux documents Le parti cantonal et la Commune ont déposé une plainte pénale. Les trois élus ont été condamnés. Mais ils siègent toujours. Aurélie Toninato

La mairie du Grand-Saconnex. GORGES CABRERA

Trahison à l’UDC Genève. Trois élus UDC au municipal du Grand-Saconnex ont escroqué leur parti et falsifié des documents l’an passé, a appris La Tribune de Genève. Le premier y siège depuis cinq ans, les deux autres sont des personnalités plus connues du parti: l’un siège au Municipal depuis une dizaine d’années, il est président de la section saconnésienne ainsi que député au Grand Conseil. La troisième siège aussi depuis dix ans, était députée suppléante et présidente du bureau du Municipal. Selon les ordonnances pénales du Ministère public, le trio a «induit astucieusement en erreur l’UDC-Genève en lui produisant des certificats de salaire et des décomptes de jetons de présence de janvier à décembre 2020 fabriqués au nom de la Ville du Grand-Saconnex comme justificatifs, sur lesquels figuraient de faux montants au titre de salaire». But de la manœuvre frauduleuse: éviter de verser les rétrocessions dues à leur parti. Le trésorier de l’UDC a estimé le dommage subi par l’UDC Genève à environ 11’000 francs. Le trio a été condamné pour faux dans les titres et escroquerie.