Lions de Genève – Trois des quatre étrangers du Pommier sont blessés Après la blessure de Slobodan Miljanic jeudi à Yverdon, inquiétudes à trois semaines du début du championnat. Le point avec le coach Alain Attallah. Christian Maillard

Slobodan Miljanic (ici avec le maillot de Fribourg Olympic) s’est blessé à une cheville ce jeudi à Yverdon. KEYSTONE

Après un exercice complètement raté, déjà oublié et jeté au panier, les Lions de Genève prennent, cette saison, un nouveau départ. Un nouveau logo suite à la fusion avec le BBC Grand-Saconnex, un nouveau président (Oggie Kapetanovic), un nouvel entraîneur (Alain Atallah), un nouveau directeur sportif (Robert Margot) ainsi que de nouveaux joueurs et à… nouveau des ambitions à la hausse. Tout avait bien commencé pour le club du Pommier regonflé à bloc et revanchard.

Mais, alors que les matches de préparation (contre Besançon, Aix-Maurienne, Bourg-en-Bresse, Lugano et Massagno) étaient prometteurs, voilà que le club du Grand-Saconnex doit déplorer déjà de nombreux blessés dans son effectif, dont trois des quatre étrangers! À trois semaines du début du championnat, c’est un coup dur pour les Genevois, avec des premières inquiétudes, forcément.

Dans le détail et dans le désordre, après Clayton Le Sann (fracture du nez), Arkel Lamar souffre d’une commotion, James Karnik d’un genou et Slobodan Miljanic d’une entorse à une cheville. «Heureusement si le premier diagnostic était plutôt pessimiste, l’os n’est pas touché, soupire Alain Attallah, le successeur d’Andrej Stimac derrière le banc. Mais cela reste une situation compliquée.»

1 / 4 Arkel Lamar souffre d’une commotion cérébrale. @LIONS DE GENEVE

Si la charge de travail foncier était très élevée lors du camp d’entraînement à Tignes, le coach des Lions n’y voit aucun rapport avec ces gros pépins qui sont plutôt des accidents.

‹‹On essaie de les ramener au plus vite sur le terrain mais pour le moment rien n’est d’actualité, on va suivre leur évolution.›› Alain Attallah, coach des Lions de Genève

Seront-ils remplacés? «On essaie de les ramener au plus vite sur le terrain mais pour le moment rien n’est d’actualité, on va suivre leur évolution», précise celui qui a aussi été après une grosse carrière internationale en Égypte et au Danemark, entraîneur à Nyon.

Le coach des Lions de Genève, Alain Attallah, tente de garder le sourire, malgré tous ces pépins… @LIONS DE GENÈVE

Du coup, pour huiler les automatismes et souder le reste de l’équipe sur le parquet, c’est une bande décimée qui poursuit tant bien que mal sa préparation. «Cette semaine à Yverdon, lors de la Coupe Landolt, nous avons tenu tête à Massagno avec des jeunes (Lacroix, Chabouh et Sharfi ont inscrit 16 points) qui ont joué des minutes importantes, se réjouit le technicien. Ce sera d’ailleurs encore le cas ce samedi contre Neuchâtel où nous aurons sur le parquet sept joueurs de LNB qui évoluent avec Le Grand-Saconnex dirigé par mon assistant Tim Arns, notre deuxième équipe. Ils ont une chance à saisir.» Ceux qui ont besoin de lever le pied et souffler seront au repos ce samedi. Dans la cage des Lions, il y a désormais une identité genevoise, ça aussi c’est nouveau. En attendant le retour des blessés, à eux d’en profiter…



Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

