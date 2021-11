Justice vaudoise – Trois dépôts de plainte pénale pour intoxication au GHB Le Ministère public se penche sur trois cas suspects, où la «drogue du violeur» semble avoir fait son effet. L’imperceptibilité du produit complique l’enquête. Dominique Botti

Le GHB se verse généralement de le verre de la victime. Keystone

Les victimes potentielles du GHB, la «drogue du violeur», se multiplient en Suisse romande. Le week-end dernier, des jeunes filles ont affirmé à «ArcInfo» avoir été intoxiquées. Les témoignages foisonnent depuis plusieurs mois, mais les dépôts de plainte pénale sont rares. Ce n’est plus le cas dans le canton de Vaud. Les polices cantonale et lausannoise nous disent avoir enregistré une quinzaine d’annonces potentielles ces derniers mois. Et «trois d’entre elles ont consisté en un dépôt de plainte, qui font l’objet d’investigations approfondies sous l’autorité d’un procureur».