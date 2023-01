Réchauffement climatique – Trois conséquences de la fonte des glaciers en Suisse La disparition des glaciers sous nos latitudes est confirmée par une étude internationale. Un auteur suisse de l’EPFZ précise les effets dévastateurs. Myrtille Wendling

Cette photo aérienne prise le 13 septembre 2022 à la station Glacier 3000 au-dessus des Diablerets montre le col de Tsanfleuron libéré de la glace qui l’a recouvert pendant au moins 2000 ans, à côté de couvertures (à g.) couvrant la neige de la dernière saison hivernale pour l’empêcher de fondre. (AFP) AFP/Fabrice COFFRINI

Avec les objectifs climatiques actuels, il n’y aura pratiquement plus de glaciers en Europe centrale d’ici à la fin du siècle. Et même avec des objectifs plus stricts, ils auront fondu de 60%, selon une étude internationale avec une participation suisse.