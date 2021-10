COP26 à Glasgow – Trois conseillers fédéraux participeront Simonetta Sommaruga, Guy Parmelin et Ueli Maurer seront présents à conférence internationale organisée par les Nations Unies. La Suisse s’engage notamment pour un financement de projets en faveur du climat dans les pays en développement

La ministre de l’Environnement participera aux négociations ministérielles et au processus décisionnel. KEYSTONE/Peter Schneider

Le président de la Confédération Guy Parmelin et les conseillers fédéraux Ueli Maurer et Simonetta Sommaruga se rendront à Glasgow afin de participer à la COP26. Des mesures efficaces pour mettre en œuvre l’accord de Paris doivent être prises durant cette rencontre très attendue qui se tiendra du 31 octobre au 12 novembre.

C’est la ministre de l’Environnement Simonetta Sommaruga qui participera aux négociations ministérielles et au processus décisionnel de la conférence. Accompagnée de sa délégation, elle défendra des règles uniformes et efficaces pour la mise en œuvre de l’accord de Paris, indique lundi le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans un communiqué.

La conseillère fédérale veut notamment éviter que les réductions d'émissions qu'un pays réalise au moyen de projets dans un autre pays puissent être comptabilisées dans les deux pays, ce qui saperait les efforts de protection du climat. Pour les pays en développement La Suisse s'engage en outre pour un financement juste et efficace de projets en faveur du climat dans les pays en développement. Le secteur privé a également un rôle à jouer dans ce domaine. Le pays soutient aussi l'élaboration de stratégies climatiques pour 2050 afin d'éviter que la planète ne se réchauffe de plus de 1,5 degré. Le président de la Confédération, Guy Parmelin ouvrira lui, avec une centaine de chefs d'États, le Sommet mondial des dirigeants (World Leaders Summit), qui sera lancé le 1er novembre. Il doit également participer à une réunion de haut niveau consacrée à la «décennie critique». Quant au ministre des finances Ueli Maurer, il prendra part, avec la secrétaire d'État Daniela Stoffel, à la journée consacrée à la finance durable le 3 novembre. Ils y souligneront notamment l'importance d'offrir aux marchés financiers des données de haute qualité pour qu'ils puissent prendre dûment en compte les aspects environnementaux.

ATS

