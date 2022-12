Noël en dansant – Trois chorégraphies en une à déballer avant les Fêtes Fidèle au rendez-vous semestriel qu’il donne aux Genevois, le Ballet Junior interprète trois pièces expressément créées pour lui. Katia Berger

Dans «Rhapsody on a Theme of Accords», Thomas Hauert demande aux interprètes d’improviser sous la contrainte. GREGORY BATARDON

Un cadeau pour l’été, un cadeau pour Noël: ils sont aussi généreux que métronomiques, les danseurs du Ballet Junior de Genève. Depuis douze ans, ils offrent sans coup férir leurs deux «MIX» par an, qui, comme leur nom l’indique, fusionnent des pièces d’origines différentes créées rien que pour eux. L’occasion, à chaque fois, de faire connaître de grands noms de la chorégraphie contemporaine tout en montrant ce qu’ont dans le ventre ces 42 élèves des classes supérieures de l’École de Danse de Genève, réparti·e·s entre trois volées.

L’un des duos signés Cathy Marston dans «Moving, Still», une pièce née dans le contexte de la pandémie. GREGORY BATARDON

Le «MIX 29» à découvrir ces jours au Pavillon de l’ADC regroupe des œuvres entrées depuis quelques années au répertoire de la jeune compagnie. Celle que signe la Britannique Cathy Marston, «Moving, Still», avait par exemple été diffusée en ligne en décembre 2020, quand on se réfrénait d’aller frayer en salle. La prochaine directrice du Ballet de Zurich y explore à travers une série de duos les émotions qui pavent le «monde d’après», entre ombre et lumière, grands sauts et petits pas.

«Déconstruire ce que je fais quand je le fais», note le Français Pierre Pontvianne au sujet de «AOW». Cette étude de la simultanéité et du hasard, créée en 2017 par un Ballet Junior qui s’est entre-temps entièrement régénéré, sera interprétée par 18 étudiant·e·s de 1re année. Ils auront à démêler la mathématique de l’alchimie au sein d’une partition complexe élaborée par celui qui, à leur âge, remportait le Prix de Lausanne en 1999.

Les 18 danseurs de 1 re année porteront «AOW», dont on doit et la musique et la chorégraphie à Pierre Pontvianne. GREGORY BATARDON

Enfin, leurs 24 aînés de 2e et 3e donneront «Rhapsody on a Theme of Accords», intégrée en 2017 au catalogue de la troupe. Le Suisse de Bruxelles Thomas Hauert, trois fois lauréat de nos Prix de la danse, responsable du Bachelor en danse contemporaine à la Manufacture, la signe avec Liz Kinoshita et Mat Voorter. Sur la musique de Rachmaninov s’y déroule «une farandole si complexe qu’il serait impossible de la noter ou de la répéter», lit-on. Une chevauchée qui vise l’unisson, mais à partir de l’improvisation, ce summum de la liberté individuelle.

