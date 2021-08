Fait divers aux Acacias – Trois chats sauvés par les poils dans un feu d’appartement Les bêtes ont été sévèrement intoxiquées. Pronostic vital engagé pour au moins l’une d’entre elles. Gros dégâts matériels. Le locataire, absent au moment des faits, devra être relogé. Thierry Mertenat

L’échelle des pompiers effectue des contrôles en façade, en s’assurant que les fumées résiduelles, parties du 5 e étage, ne sont pas allées se nicher dans les logements voisins DR

La rue du Grand-Bureau, sur la Rive gauche. Elle porte bien son nom: grande et large, malgré les voitures garées de chaque côté de la chaussée. De la place pour aligner les véhicules d’urgence arrivant sirènes et feux bleus allumés. D’abord les patrouilles de police, les premières à être sur les lieux, à envoyer leurs binômes au cinquième étage de l’allée située au numéro 31.

Il est 9 h 30 et une poignée de minutes, ce mercredi matin. Les pompiers sont eux aussi en route et déjà sous les fenêtres crachant une fumée de feu d’appartement. Dans la cuisine, le feu. Causes sans doute accidentelles. Un appareil électrique enclenché devra dire s’il a surchauffé ou provoqué un court-circuit.