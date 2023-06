Athlétisme – Trois champions olympiques à Athletissima L’Éthiopien Selemon Barega (5000 m), l’Américain Ryan Crouser (lancer du poids) et l’Américaine Katie Moon (saut à la perche) seront présents au meeting lausannois. Ruben Steiger

Ryan Crouser, champion olympique 2021 du lancer du poids, sera présent à Athletissima. AFP

Athletissima pourra compter sur la présence de trois champions olympiques. L’Éthiopien Selemon Barega (5000 m), l’Américain Ryan Crouser (lancer du poids) et l’Américaine Katie Moon (saut à la perche) s’ajoutent à une liste d’athlètes déjà bien garnie.

Avec le 1500 m masculin et la présence du Norvégien Jakob Ingebrigtsen, ces trois disciplines seront les plus disputées du meeting lausannois. Le 5000 m masculin promet un beau duel entre Barega, médaillé d’or à Tokyo, et l’Ougandais Joshua Cheptegei, recordman du monde de la discipline.

À la perche féminine, toutes les meilleures athlètes de la discipline seront présentes sauf l’Américaine Sandi Morris, argentée au Mondiaux 2022 à Eugene et aux JO 2016 à Rio. La Zurichoise Angelica Moser sera également de la partie, dans ce concours très relevé.

Comme souvent, la soirée sera clôturée par le relais 4x100 m féminin où la Suisse de Mujinga Kambundji visera un nouveau succès après celui de 2022.

Ruben Steiger est journaliste stagiaire à l'agence Sport-Center depuis septembre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Auparavant, il a obtenu un master HES en Business Administration. Plus d'infos @SteigerRuben

