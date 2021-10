Contre le pass sanitaire – Trois cents personnes défilent sans heurts pour finir encerclées par la police La manifestation a débuté à 18 h devant Uni Mail. À 19 h 15, les forces de l’ordre s’emparaient de la banderole «Contre l’obligation du certificat Covid. Contre l’extrême droite.» Fabrice Gottraux

Vendredi 1er octobre. Venu d’Uni Mail, le défilé contre l’obligation du certificat Covid dans les lieux de culture est arrêté une heure plus tard à la rue des Terreaux-du-Temple par les forces de l’ordre, qui s’emparent de la banderole de tête. BASTIEN GALLAY

Vendredi 1er octobre, 19 h 10. On n’entend plus un bruit. Rue des Terreaux-du-Temple, le court tronçon entre les numéros 4 et 8 est bloqué: une ligne d’hommes en armures serrés en haut, une autre en bas, pour une cinquantaine d’agents en tout. Puis une forte odeur de gaz d’échappement: c’est l’énorme canon à eau qui recule pour se poster devant le temps de Saint-Gervais. Silence.

Dix minutes passent encore. Puis les forces de l’ordre décident d’avancer droit sur les manifestants bloqués, encerclant le défilé. Pour sortir, il faudra présenter une pièce d’identité. Pour la suite, on ne sait pas. Vu des alentours, le tronçon de rue ne permet pas de voir ce qui s’y passe. Les lampadaires sont éteints. Des badauds s’arrêtent, crient brièvement: «Laissez-les passer!» Pour les protestataires qui croyaient se rendre d’Uni Mail jusqu’aux Cropettes, c’est fini.