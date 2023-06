Fait divers à Genève – Trois caves s’embrasent à Plainpalais L’incendie s’est déclaré dans la nuit, au sous-sol d’un immeuble de la rue de Carouge. Aucun blessé n’est à déplorer. Léa Frischknecht

Les pompiers du SIS sont intervenus en sept minutes sur les lieux du sinistre. STEEVE IUNCKER GOMEZ

«J’ai entendu comme une explosion. Par la fenêtre, j’ai vu de la fumée dans toute la rue! Alors j’ai appelé les pompiers et nous sommes descendus.» Nuit agitée pour cet habitant du 108b rue de Carouge, ainsi que pour l’ensemble de ses voisins. Vers 2 h, ils sont une trentaine à patienter dehors, les yeux rivés sur le bâtiment et sur les pompiers qui s’activent. Au sous-sol, le feu s’embrase dans les caves.

«Nous avons été alertés à 00 h 58 et nous sommes arrivés à 1 h 05, détaille le lieutenant Nicolas Millot, porte-parole du Service d’incendie et de secours (SIS). Comme il s’agit d’un immeuble en angle, avec un nombre d’étages qui varie, il faut s’assurer que personne n’est incommodé dans l’ensemble du bâtiment. Le risque avec les feux en sous-sol c’est que la fumée peut vite monter.»

«L’odeur était très forte»

Parmi celles et ceux qui font le pied de grue dehors, quelques curieux et beaucoup d’habitants qui ont quitté leurs logements par eux-mêmes. Certains se demandent si leur cave est touchée ou appellent leurs proches. D’autres se remémorent la série d’incendies criminels qui avaient marqué le quartier en 2011. Impassible, un chat blanc patiente sur l’épaule de sa propriétaire.

Un matou tranquille termine sa nuit dans les bras de sa maîtresse. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Assis sur le trottoir, sous une couverture bleue, deux petits garçons aux yeux ensommeillés. Ce sont leurs parents qui les ont réveillés. «Nous vivons au septième étage, dans l’immeuble juste à côté mais l’odeur était très forte, surtout dans la chambre des enfants, raconte la maman. Quand le plus jeune s’est réveillé, il s’est mis à tousser.»

«Nous avons dû évacuer une personne par l’échelle, toutes les autres sont sorties par elles-mêmes», raconte encore le lieutenant Nicolas Millot. Si cinq personnes ont été impliquées dans le nid de blessés, improvisé pour l’occasion dans un restaurant du quartier, personne n’a dû être transporté à l’hôpital.

35 pompiers sur place

Le feu, lui, est éteint à 2 h 08, à l’aide d’une seule lance. Avec un bilan, heureusement, limité à du matériel. «À l’heure où je vous parle, trois caves sont détruites», affirme le porte-parole du SIS. Précisant qu’une enquête de police déterminera l’origine du sinistre.

Au total, ce sont 25 pompiers professionnels et 10 volontaires du groupement SIS qui ont fait le déplacement, avec 12 véhicules et une ambulance. Sur place, aussi, deux patrouilles de police, un médecin chef secours et deux autres ambulances.

De quoi impressionner les deux jeunes garçons de 11 et 8 ans qui se réjouissent tout de même de retourner sous la couette. «Surtout que j’ai une éval demain», s’inquiète l’aîné. Une fois l’émotion passée, et pendant qu’on replie les lances à incendie, les habitants regagnent leurs logements vers 2 h 30.

1 / 4 Le bout de la rue de Carouge était fermé à la circulation. STEEVE IUNCKER GOMEZ

