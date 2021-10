Procédure judiciaire – Trois cadres de l’État interpellés Une procédure pour acceptation d’un avantage a été ouverte par le Ministère public concernant trois fonctionnaires de l’Office cantonal des bâtiments. Chloé Dethurens

Les locaux du Ministère public genevois. Christian Bonzon

Il y a une semaine, trois cadres intermédiaires de l’Office cantonal des bâtiments (OCBA) ont été arrêtés par la police genevoise. La justice a ouvert une procédure pour acceptation d’un avantage, à la suite d’une dénonciation du conseiller d’État Serge Dal Busco.

Le Ministère public nous indique «que suite à une dénonciation du département, une instruction a été menée. En date des 4 et 5 octobre 2021, trois fonctionnaires ont été entendus par la brigade financière et le Ministère public en qualité de prévenus d’acceptation d’un avantage (art. 322sexies CP). L’instruction se poursuit.» Elle est menée par le premier procureur Stéphane Grodecki.

Le département confirme l’arrestation de ces trois cadres intermédiaires mais ne fait aucun commentaire. Le conseiller d’État avait dénoncé leurs agissements il y a un an et demi. Selon «Le Temps», ils auraient notamment profité de repas et de voyages offerts.

Développement suit.

