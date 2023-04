Afghanistan – Trois Britanniques détenus par les talibans Deux des trois personnes seraient détenues depuis janvier.

Des forces de sécurité Taliban dans Kaboul. AFP

Trois Britanniques sont détenus par les talibans en Afghanistan, a annoncé samedi soir une ONG britannique, The Presidium Network, précisant «travailler étroitement» avec deux des familles.

«Nous nous efforçons d’établir un contact consulaire avec des ressortissants britanniques détenus en Afghanistan et nous soutenons les familles», a indiqué de son côté le ministère britannique des Affaires étrangères dans un communiqué.

Scott Richards, un membre de The Presidium Network, a indiqué à Sky News: «A notre connaissance, nous pensons qu’ils sont en bonne santé et qu’ils sont bien traités.» «Nous n’avons aucune raison de penser qu’ils ont été soumis à un mauvais traitement tel que la torture et on nous dit qu’ils vont aussi bien qu’on peut l’espérer dans de telles circonstances», a-t-il précisé.

Un malentendu ?

Il n’y a eu «aucun contact significatif» entre les autorités et les deux hommes que Presidium assiste, a ajouté Scott Richards. Deux des hommes seraient détenus par les talibans depuis janvier. On ne sait pas depuis combien de temps le troisième homme est détenu.

Il s’agirait de Kevin Cornwell, 53 ans, médecin pour une organisation caritative, d’un directeur d’hôtel pour travailleurs humanitaires dont le nom n’a pas été révélé et de Miles Routledge, une célébrité de YouTube, selon des médias. Sur Twitter, The Presidium Network a exhorté les talibans à être «attentifs à ce que nous pensons être un malentendu et à libérer ces hommes».

AFP

