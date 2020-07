Bulgarie – Trois blessés lors d’une manifestation à Sofia Les manifestations contre le gouvernement accusé de corruption se poursuivent en Bulgarie, où trois personnes ont été blessées mardi.

Manifestation à Sofia le 14 juillet 2020. KEYSTONE

Deux policiers et un manifestant ont été blessés mardi à Sofia, alors que des protestataires qui réclament la démission du gouvernement essayaient de pénétrer dans des locaux du parlement, a annoncé la police.

«Des policiers qui tentaient de secourir un jeune homme touché par un explosif lancé au milieu de la foule ont été attaqués par des manifestants», a déclaré Anton Zlatanov, directeur adjoint de la police de Sofia. «Des provocateurs ont entre-temps essayé de pénétrer dans des locaux du parlement» à côté du siège du gouvernement, brisant des vitres et «jetant des bouteilles remplies d’un liquide inflammable et de peinture rouge sur les policiers», a-t-il indiqué. Six personnes ont été interpellées, a ajouté Anton Zlatanov. «Il y avait de petits groupes de supporters de clubs de football et d’autres provocateurs qui cherchaient à déclencher des affrontements entre manifestants et policiers», a-t-il expliqué.

Des manifestations contre la corruption et pour une démission du gouvernement auquel les protestataires reprochent des liens avec l’oligarchie ont lieu depuis six jours à Sofia et dans d’autres villes bulgares. Environ 5000 manifestants scandaient mardi «mafia» et «démission» à Sofia devant le siège du gouvernement de centre droit de Boïko Borissov.

Provocations possibles

Le parquet avait mis en garde mardi contre de provocations possibles organisées par un magnat des jeux de hasard faisant objet de 18 chefs d’accusation qui s’est réfugié à Dubaï. Le parquet a notamment publié des enregistrements d’entretiens téléphoniques de cet homme d’affaires qui se félicitait et encourageait les protestations antigouvernementales en Bulgarie au moyen des réseaux sociaux.

Mercredi les manifestants soutenus par l’opposition socialiste, ainsi que par l’opposition de droite, se sont donné rendez-vous autour du parlement où les socialistes devaient déposer une motion de censure contre le gouvernement.

( AFP/NXP )