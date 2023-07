Arts de la scène à Genève – Trois artistes proposent des cours de théâtre pour nos aînés À la rentrée, la comédienne et metteuse en scène Julie Cloux, accompagnée de deux artistes, proposera différents cours gratuits à destination des seniors. Léa Frischknecht

La comédienne et metteuse en scène Julie Cloux proposera des cours hebdomadaires de théâtre pour seniors. LAURENT GUIRAUD

Il n’y a pas d’âge pour développer son potentiel créatif. C’est le pari que prennent Julie Cloux et Matteo Zimmermann, comédiens et metteurs en scène, ainsi qu’Emmanuelle Mir, plasticienne. Les trois artistes lancent, à la rentrée, des cours d’arts de la scène pour les aînés. Des leçons hebdomadaires qui dureront toute l’année et complètement gratuites pour créer du lien et redécouvrir son corps. Entretien avec Julie Cloux.

Pourquoi avoir décidé de lancer ces cours d’arts de la scène pour seniors? L’idée m’est venue il y a quelques années. Durant mon parcours de comédienne, j’ai eu l’occasion de prendre des cours de psychologie du symbole à l’Institut C.G. Jung et de travailler dans les soins à domicile. J’ai compris qu’il y avait un lien fort entre santé et créativité ainsi qu’une nécessité humaine de se raconter. Au moment de parler de leur histoire et de leurs souvenirs, nos aînés n’ont plus d’âge, c’est extrêmement touchant et sincèrement intéressant. J’ai eu envie de partager ma passion du théâtre avec ces personnes.

En quoi consiste votre projet exactement? Le programme est divisé en trois parties. Il y aura des cours d’écriture théâtrale, où nous travaillerons sur le récit de vie, avec les histoires personnelles des participants, mais également sur l’autofiction. Des cours de théâtre sont également proposés ainsi que des ateliers de confection de costumes, masques et accessoires, où nous travaillerons avec des objets de récupération auxquels nous donnerons une nouvelle vie. Pour ces cours, nous sommes d’ailleurs à la recherche de dons d’objets, de vêtements, perruques ou masques.

Quels peuvent être les bienfaits du théâtre pour les aînés? En premier lieu, pratiquer une activité régulière est une occasion de rencontrer d’autres personnes, de créer du lien. Ensuite, le théâtre permet de redécouvrir et de se réapproprier son corps tout en favorisant un travail de mémoire. J’entends aussi par là, la mémoire de transmission de son histoire, de son vécu. De manière générale, la pratique du théâtre permet de travailler son intuition, son ouverture sur soi dans un monde très cognitif et très rationnel. Développer sa sensibilité est une richesse infinie pour tout le monde. Et puis, il n’y a pas d’âge pour apprendre. Ce qui est génial, c’est que je sais que ces personnes ont aussi beaucoup à m’apprendre.

«Il n’est pas question de faire des cours magistraux mais plutôt une dynamique qui sera surtout menée par les participants eux-mêmes.» Julie Cloux, comédienne et metteur en scène

Peut-on s’attendre à un spectacle de fin d’année? Tout à fait! Le Théâtre de Saint-Gervais nous accueillera en juin 2024 pour quelques représentations. En parallèle, nous organiserons également une exposition d’objets et de textes non utilisés pour le spectacle. Il est toutefois impossible d’en dire davantage sur le spectacle à l’heure actuelle car nous nous lançons vraiment dans une année d’exploration, sans savoir d’avance ce que ça va donner. Il n’est pas question de faire des cours magistraux mais plutôt une dynamique qui sera surtout menée par les participants eux-mêmes.

Y a-t-il une limite d’âge ou de participants? Nous limitons les cours à 20 personnes maximum. Mais pour le moment, il reste de la place dans tous nos cours. À noter que les participants peuvent s’inscrire à une ou plusieurs des trois disciplines. La seule condition c’est d’être en mesure de venir jusqu’aux lieux de cours, soit au Théâtre Saint-Gervais ou à l’Espace Grange-Collomb à Carouge. Pour le reste, il suffit d’en avoir envie. La mobilité, la mémoire ou la maîtrise du français ne doivent pas être une limite. Les moyens financiers non plus.

Ces cours seront d’ailleurs gratuits, c’est juste? Tout à fait. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir ces leçons, grâce à un soutien du Département cantonal de la santé, de la Ville de Carouge ainsi que de plusieurs fondations privées.

