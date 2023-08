Détournement de fonds – Trois ans de prison pour une ex-caissière de la Fondation Beyeler Le tribunal pénal de Bâle-Ville a condamné ce jeudi cette employée pour avoir détourné des centaines de milliers de francs pour s’entretenir.

Le Ministère public avait requis trois ans et demi de prison et une peine pécuniaire. (photo d’illustration) KEYSTONE/Martial Trezzini

Une ex-caissière de la Fondation Beyeler, à Riehen (BS), a été condamnée vendredi par le tribunal pénal de Bâle-Ville à trois ans et sept mois de prison pour avoir détourné des centaines de milliers de francs pour financer son train de vie. Elle a notamment été reconnue coupable d’abus de confiance.

Le Ministère public avait requis trois ans et demi de prison et une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amendes à 80 francs (4800 francs) pour vol par métier, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d’argent. La défense avait plaidé deux ans de prison avec sursis pour abus de confiance.

ATS

