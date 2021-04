Drame de la Jonction – Trois ans de prison pour tentatives de meurtre et d’actes d’ordre sexuel Le Tribunal correctionnel a tranché sur les faits survenus en 2019 au petit matin après une soirée très arrosée à l’Usine. Fedele Mendicino

Suisse, Genève, le 29 décembre 2020. Au boulevard Saint-Georges, une jeune femme qui rentrait chez elle après une soirée à l’Usine s’est fait agresser sexuellement par un homme qui a aussi tenté de la tuer. (photo illustration) Enrico Gastaldello

«Le fait que le prévenu ne reconnaisse pas les faits me choque, me révolte, me rend triste. Je ne me sens pas considérée comme être humain.» Peu après avoir prononcé ces mots le 25 mars devant le Tribunal correctionnel, la plaignante a pris acte avec soulagement de la condamnation de son agresseur: ce dernier est reconnu coupable de tentative de meurtre et tentative d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de résistance. Il écope de 3 ans de prison dont 18 mois ferme. La justice a prononcé son expulsion pour une durée de 5 ans.

Alcool et ecstasy