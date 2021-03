Les Gorges de l’Evi (FR) – Trois amateurs de canyoning sauvés au bas d’une falaise Des sportifs en mauvaise posture dans les Gorges de l’Evi (FR) ont été secourus par des spécialistes alpins lundi en début de soirée. Ils sont indemnes.

Les spécialistes alpins de la Colonne de secours de la Gruyère lors du sauvetage. Police fribourgeoise

La Colonne de secours de la Gruyère et la police cantonale fribourgeoise ont secouru, lundi, trois amateurs de canyoning qui étaient bloqués au bas d’une falaise dans les Gorges de l’Evi, à Albeuve (FR). Personne n’a été blessé.

Les secours ont été appelés par deux autres membres du groupe qui s’étaient extraits eux-mêmes de leur fâcheuse posture. Le sauvetage a eu lieu vers 17h30 au bas d’une falaise d’une vingtaine de mètres surplombant la rivière de La Marive.

Les trois sportifs, deux femmes et un homme, âgés entre 31 et 38 ans, ont été secourus par des spécialistes

alpins de la Colonne de secours de la Gruyère qui sont descendus en rappel et les ont remontés à l’aide de cordage sur le haut des Gorges de l’Evi.

Sur place, les ambulanciers ont consulté les trois rescapés qui ont été sortis indemnes de leur mésaventure.

Comm/Eto