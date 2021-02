Statistiques – Triste record national pour les hôtels genevois Notre canton est la région touristique la plus touchée de Suisse avec une diminution de 67,5% des nuitées en 2020. Sophie Simon

L’hôtellerie genevoise en difficulté. DR

Les chiffres des nuitées hôtelières en Suisse en 2020 sont tombés la semaine dernière. Ils permettent d’établir que Genève est la région touristique qui accuse la baisse la plus sévère, d’environ deux tiers (-67,5%). À peine plus d’un million de nuitées ont été enregistrées, soit quelque 2 millions de moins qu’en 2019 et 2018. Un total inférieur n’avait plus été atteint depuis 1945, relève l’Office cantonal de la statistique, en rappelant que le canton dépend en grande partie du tourisme d’affaires. La moitié de ces nuitées sont le fait de la clientèle suisse et française.