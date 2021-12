Lettre du jour – Triste adieu à la Cité de la Musique Opinion Vincent Métrailler

TDG

Genève, 21 décembre

En tant que musiciennes et musiciens de l’Orchestre de la Suisse romande, nous souhaitons exprimer notre profonde tristesse face à l’abandon du projet de la Cité de la Musique de Genève et notre très grande reconnaissance envers les nombreuses personnes qui se sont impliquées ou qui ont apporté leur soutien.

Notre orchestre symphonique est constitué de plus de 100 musiciens issus de 24 nationalités, réunis à Genève grâce à la volonté de faire vivre la musique orchestrale, qu'elle soit symphonique (concert) ou lyrique (opéra). Notre plus grande préoccupation est de travailler sans cesse au perfectionnement de notre pratique et à la transmission de notre passion au public.

C’est en suivant naturellement cette ligne que nous nous sommes investis durant ces dernières années dans l’élaboration de la Cité de la Musique, projet tant espéré, qui revêtait une dimension à la fois concrète, ambitieuse et visionnaire grâce au travail de ses fondateurs.

Nous avons d’abord été sollicités comme force créative, afin d’apporter une sensibilité artistique et humaine dans le foisonnement d’idées nouvelles qui jaillissaient de la perspective extraordinaire de ce nouveau lieu.

Nous gardons la conviction profonde de l’absolue nécessité de continuer à servir la musique à travers l’expression et le partage.

Durant ces derniers mois, nous avons aussi joué un rôle plus exposé d’ambassadeurs, en imaginant de nouvelles formes de concerts et en sillonnant les rues durant la campagne politique de ce printemps. Peu habitués aux feux de ces projecteurs-là, nous avons certes laissé des plumes dans ces invraisemblables querelles intestines au sein du milieu musical genevois, qui nous ont sidérés et que nous déplorons fortement.

Mais aujourd’hui nous retenons surtout de cette aventure avortée les nombreux échanges constructifs qui nous ont enrichis tant sur le plan humain qu’artistique.

Et par-dessus tout, nous gardons la conviction profonde de l’absolue nécessité de continuer à servir la musique à travers l’expression et le partage. Pour autant, c’est le cœur lourd que nous disons adieu à la Cité de la Musique.

Vincent Métrailler, au nom du comité des musiciennes et musiciens de l’OSR

