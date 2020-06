Économie – Trimestre sanglant pour les hôtels et restaurants vaudois Selon un sondage, 69% des établissements ont perdu du chiffre d'affaires en raison de la crise, en particulier ceux situés dans les régions de montagne. Chloé Banerjee-Din

Les restaurants employant plus de 9 personnes ont été les plus touchés au cours du 1 er trimestre. Au plus fort de la crise, 74% envisageaient de tailler dans leurs effectifs. KEYSTONE

L’écrasante majorité des hôteliers et restaurateurs du canton a perdu des plumes entre janvier et mars, et peu d’entre eux gardent espoir pour le reste de l’année. C’est ce que montre le dernier sondage trimestriel de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie (CVCI) sur ce secteur frappé de plein fouet par le semi-confinement. Sur quelque 60 hôtels et 70 cafés-restaurants interrogés début avril, 69% ont vu leur chiffre d’affaires baisser, une proportion qui atteignait 88% chez les établissements de montagne.

Parmi les hôteliers, 65% ont subi une baisse de la fréquentation et 78% ont vu les réservations s’effondrer. La CVCI relève que les nuitées ont baissé de 20% au 1er trimestre selon les données de l’Office fédéral de la statistique, en particulier pour les hôtels situés au bord des lacs (-24%) et, dans une moindre mesure, pour ceux des Alpes et du Jura vaudois (-13%). Du côté des restaurateurs, 72% ont vu leurs ventes reculer et 76% leur chiffre d’affaires, avec, parmi les plus touchés, les établissements de plus de 9 employés.

Le sondage révèle également le sentiment qui régnait dans la branche au début du mois d'avril, soit avant les annonces de déconfinement du Conseil fédéral et la réouverture des restaurants. Ils étaient alors 77% à redouter une baisse de la demande pour le 2e semestre, entre avril et juin, et 40% d’entre eux se préparaient à tailler dans leurs effectifs. Dans les restaurants de plus de 9 employés, cette proportion montait à 74%.

Au plus fort de la crise, les hôteliers-restaurateurs se montraient déjà pessimistes à long terme. Ils étaient en effet 72% à estimer que la situation continuerait à se dégrader durant le 3e trimestre. Tandis que seule une moitié d’enseignes du bord du lac partageait ces idées sombres, 90% des établissements de montagne se préparaient au pire au moins jusqu’à l’automne.