Vacances ratées (5/5) – Tribulations d’une femme enceinte entre le Midi et Amsterdam Bardha Kryeziu a fait une crise d’asthme à Cannes avant de se retrouver seule à Amsterdam en raison de l’incendie survenu près de l’aéroport de Genève. Récit cauchemardesque. Fedele Mendicino

Bardha Kryeziu a multiplié les tracas de vacances en mai dernier, alors qu’elle était enceinte de six mois. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Les premiers souvenirs de voyage de Bardha Kryeziu, 36 ans, sont liés à l’exil en famille. Du Kosovo vers la Suisse via l’Albanie, l’Italie et la France. «J’avais 7 ans et nous quittions notre pays en tant que réfugiés car mon père journaliste n’était pas bien vu en 1994 par le régime serbe. Un périple.»