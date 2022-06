Éditorial – Tri des ordures, encore du travail! Si les Genevois séparent consciencieusement les déchets à proximité de leur lieu d’habitation, il en va autrement dans la rue et les lieux de passage. Laurence Bezaguet

À Genève, certains camions-bennes vident des poubelles de tri en mélangeant leur contenu, sans séparer les déchets. Véridique. Ceux qui trient, jour après jour, verre, déchets alimentaires, PET et papier apprécieront! Renseignements pris auprès du département municipal responsable de la Voirie, on nous confirme que lorsque les employés de ramassage constatent qu’il y a du mélange dans les poubelles, ils expédient bel et bien l’ensemble aux ordures, sans distinction.