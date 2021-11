Tennis – «Très peu de chances» de voir Federer à l’Open d’Australie Ivan Ljubicic a révélé lundi, que le Maître allait probablement devoir faire l’impasse sur le premier tournoi du Grand Chelem de l’année 2022. Chris Geiger

Roger Federer pourrait zapper l’Open d’Australie. AFP

Absent des courts depuis début juillet, et sa défaite contre Hubert Hurkacz, en quarts de finale de Wimbledon, Roger Federer (40 ans) ne devrait pas effectuer son grand retour sur le circuit ATP, en janvier prochain, lors de l’Open d’Australie.

Ivan Ljubicic a dévoilé au micro de Mediaset que le Bâlois n’avait que «très peu de chances» de s’aligner à Melbourne, premier tournoi du Grand Chelem qu’il a remporté à six reprises. L’entraîneur croate a confirmé que son joueur souhaitait reprendre la compétition quand il sera à 100% de ses capacités uniquement.

«Nous en avons parlé et je peux garantir qu'il veut continuer à jouer au tennis. Il fait actuellement de la rééducation, parce qu'il veut revenir», a expliqué le technicien de 42 ans. Avant de se montrer plus pessimiste sur une éventuelle participation de l’actuel 16e joueur mondial au Majeur australien: «Je pense qu'il y a très peu de chances. Il est toujours en convalescence et, le connaissant, il veut être sûr qu'il peut jouer pour gagner le tournoi en étant à 100%.»

Ivan Ljubicic a ajouté que le Maître n’allait pas brûler les étapes pour reprendre la compétition, encore moins à son âge. «Il ira étape par étape, parce qu'il a maintenant 40 ans et il doit être patient. Il ne peut pas récupérer aussi vite qu'avant», a-t-il rappelé. Toujours est-il que les apparitions de Federer se font de plus en plus rares (19 matches lors des deux dernières années).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.