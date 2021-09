Mondiaux en Belgique – Très attendus, les Suisses n’étaient pas à l’heure Stefan Küng et Stefan Bissegger ont fini 5e et 7e du contre-la-montre des Championnats du monde flandriens. Filippo Ganna était intouchable. Robin Carrel - Bruges

Stefan Küng a terminé à 20 secondes du podium. AFP

L’un a fini déçu. L’autre plutôt «déçu en bien»… Respectivement cinquième et septième dans les Flandres, les Thurgoviens Stefan Küng et Stefan Bissegger ont manqué leur objectif de titre et de podium. C’est surtout le coureur de la Groupama-FDJ qui en avait gros sur la patate, au terme du chrono belge.

«Je me suis senti bien pendant tout le parcours et j’avais l’impression que j’étais encore capable de maintenir une bonne vitesse sur la fin, analysait Stefan Küng. Ensuite, à 15 kilomètres de l’arrivée, j’ai entendu que j’étais derrière Remco Evenepoel (ndlr: finalement troisième) pour la première fois et ça m’a surpris un peu, car j’étais en train d’accélérer et d’augmenter le rythme.»