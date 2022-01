Science et jeunesse – Trente Romands en demi-finale d’un concours national Parmi eux, deux étudiants de Genève qui pourraient se retrouver en finale au mois d’avril. Pascal Gavillet

Chimie, physique ou même littérature font partie des branches retenues cette année. GETTY IMAGES/MASKOT

Ce samedi, les jeunes scientifiques les plus performants et éblouissants se réuniront et s’affronteront pour présenter leurs projets à des experts issus du privé et de la recherche. Plus précisément, ils sont 30, ont entre 16 et 23 ans, et viennent presque tous de Suisse romande. Soit de Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel et Vaud. La demi-finale du Concours national de science et jeunesse, qui reste le plus grand concours suisse officiel consacré aux jeunes talents et à la recherche scientifique, aura lieu en virtuel.

Chaque année, ils sont environ 400 jeunes de toute la Suisse à s’inscrire à cette plateforme d’encouragement. Une commission sélectionne ensuite les meilleurs travaux et attribue à chacun un expert selon le domaine qui se trouve couvert. Mais attention, les jeunes ne rencontrent pas leurs experts avant la demi-finale. Ce n’est seulement qu’après cette étape cruciale qu’ils auront la possibilité, s’ils sont retenus, de développer leurs projets en étant coachés par ces experts.

Les travaux sélectionnés ont été de leur côté répartis par matières scientifiques. Par exemple biologie, chimie, mathématiques, physique, médecine, mais aussi littérature ou philosophie, pour ne citer que quelques branches retenues cette année. Enfin, chaque travail est lié à une école du secondaire, gymnase, lycée ou collège. Parmi les candidats genevois, on va forcément s’intéresser à Adrien Mardini, du Collège Voltaire, avec un projet à la croisée de la biochimie, de la chimie et de la médecine, puisqu’il s’agit de l’antibiorésistance, thème qu’on peut supposer dans l’air du temps. De son côté, Théa Vuillemin, du Collège de Candolle, propose un dossier qui relève de l’histoire, de la géographie, de l’économie et de la société. Il s’intitule «Pensée computationnelle: continuité ou rupture?»

Pour suivre tout cela, il suffit de se rendre sur le site www.sjf.ch (pour Schweizer Jugend Forscht) et de suivre les bons guides. On y apprend encore que les participants avaient jusqu’à fin octobre 2021 pour s’inscrire. Et que la finale aura lieu à Lugano du 21 au 23 avril, sans quota. Les finalistes devront rédiger un résumé de leur travail et tourner une courte vidéo. «En participant au Concours national de science et jeunesse, je n’ai fait que gagner: il n’y a rien à perdre», commente un ancien participant sur le site. «Selon moi, le Concours national est une expérience unique que je conseille à chaque élève intéressé. J’ai fait la connaissance de nombreuses personnes intéressantes et j’ai eu l’occasion de présenter mon travail. Le prix spécial a été la cerise sur le gâteau», rajoute un autre. Pour info, il sera possible de s’inscrire au Concours national 2023 dès le mois de juin 2022.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.