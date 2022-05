L’enquête sur les faux pass Covid à Genève se poursuit et s’avère tentaculaire. Suite aux quatre premières arrestations en octobre 2021, pas moins de trente personnes ont été convoquées comme prévenues par le Ministère public. Parmi elles se trouvent 19 rabatteurs supplémentaires, a appris la «Tribune de Genève». Au total, quelque 476 acheteurs ont finalement été identifiés et contactés par la police pour être sanctionnés.

L’enquête de police initiale avait démontré l’implication de cinq personnes à la base de ce trafic, dont trois agents de protection civile, tous trentenaires. Depuis, les inspecteurs ont pu décortiquer ce réseau et mettre en évidence la présence de 19 rabatteurs de plus, grâce à l’analyse des messageries instantanées des prévenus. Certains auraient déniché jusqu’à 40 clients, transférant des prénoms et des dates de naissance de potentiels acheteurs aux têtes de file de ce trafic.