Concours – Tremplin vers la gloire pour les nouveaux talents du rire Des humoristes en devenir ont six minutes pour convaincre le public. Un défi organisé par le comédien genevois Antoine Maulini. Philippe Muri

Le comédien genevois Antoine Maulini sur la scène des Quatre coins, où se déroule son tremplin. LAURENT GUIRAUD

Le plus jeune n’a que 16 ans. Le plus âgé dépasse largement la cinquantaine. Entre les deux, une ribambelle d’humoristes en devenir, venus de Genève, Annemasse, Morges, Lausanne, Fribourg, mais aussi Lyon et Paris. Leur moyenne d’âge tourne autour de la trentaine. Ce vendredi, cette bande de joyeux drilles, dix-huit au total, s’affronte à grand renfort de vannes et de punchlines sur la scène du Théâtre Les 4 coins. Objectif: convaincre le public, chargé de plébisciter cinq d’entre eux. Les heureux élus pourront se produire début mars 2022, au Point Favre cette fois, devant un jury qui désignera le ou la meilleur(e) d’entre eux. Un véritable tremplin, susceptible de lancer une future carrière.